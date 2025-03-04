Боец Ларин рассказал о штурме позиций ВСУ в 5-этажке Дзержинска с кувалдой

В ходе зачистки в одной из пятиэтажек в Дзержинске бойцам ВС РФ пришлось использовать кувалду, чтобы пробить себе путь, сообщает РИА Новости со ссылкой на рядового штурмового подразделения 51-й армии группировки «Центр» Александра Ларина.
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