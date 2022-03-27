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Бержерон – 3-й игрок в истории «Бостона», проведший 1200 матчей в НХЛ

Патрис Бержерон – 3-й игрок в истории «Бостона», проведший 1200 матчей в НХЛ. Капитан «Брюинс» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (6:3).

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