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Царьград

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Спортсмен убежал в туалет и помог "Жувентуде" победить 2:0

Спортсмен убежал в туалет и помог "Жувентуде" победить 2:0

Игрок "Жувентуде" Маркос Пауло, выступая в матче против "Крисиумы", покинул поле для визита в туалет, что едва не привело к его замене.

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