Экс-мэр Челябинска решила заняться сферой образования

Экс-мэр Челябинска Наталья Котова вошла в комитет Совета Федерации по образованию. Соответствующее постановление на основе заявления новоявленного сенатора приняли в верхней палате российского парламента.
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