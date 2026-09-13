«Ювентус» впервые в истории вышел на матч Серии А без полевых итальянцев

В воскресенье, 13 сентября, «Ювентус» играет на выезде с «Сассуоло» в матче 4-го тура Серии А.В воскресенье, 13 сентября, «Ювентус» играет на выезде с «Сассуоло» в матче 4-го тура Серии А.