❗️В крымском посёлке Ленино пройдут учения по антитеррору Антитеррористические тренировки начнутся в 10:00.
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❗️В крымском посёлке Ленино пройдут учения по антитеррору Антитеррористические тренировки начнутся в 10:00.