"Меня, как мать, этот вопрос просто расстраивает": Мы открыли ещё один центр дополнительного образования в столице Таджикистана, Душанбе

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Avia.pro - СМИ Здравствуйте, дорогие друзья. Я сейчас пишу этот текст, потому что просто не могу молчать! Сегодня залезла в интернет, чтобы почитать новости, а вместо этого получила такой заряд негодования, что, кажется, давление подскочило.

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