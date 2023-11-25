Актер Деревянко через адвокатов объяснил свою роль в деле о криптофирме

Актер Павел Деревянко через адвокатов рассказал о своей роли в деле о криптофирме. Об этом сообщается в пресс-релизе правозащитников артиста, опубликованном на сайте Московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии