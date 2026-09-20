Осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября. Точное время — 03:05 по московскому времени (00:05 UTC).
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А почему не пишите про Новолетие?