SD: ученые раскрыли роль витамина А в формировании острого зрения

В формировании острого центрального зрения важную роль играет взаимодействие производной от витамина А молекулы и гормонов щитовидной железы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Daily.
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