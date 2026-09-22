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ИА Регнум

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Парламент Молдавии утвердил введение режима ЧП в энергетике

Парламент Молдавии утвердил введение режима ЧП в энергетике

Парламент Молдавии на заседании 22 сентября утвердил внесенный правительством страны проект постановления о введение режима ЧП в энергетике сроком на 60 дней.

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