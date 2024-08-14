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Жительница Курской области показала неожиданную находку в своём доме: "Боялись затоптать"

Жительница Курской области показала неожиданную находку в своём доме: "Боялись затоптать"

Русские военные оставили послание в одном из домов в Курской области. Его обнаружила хозяйка дома. "Коврики завёрнуты, всё аккуратненько - ребята боялись затоптать ковровое покрытие.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Ох как же больно всё это видеть, читать, осознавать и понимать, что это наша родина в опасности, что это наши дети встали насмерть. Господа правители! Очнитесь и сбросьте пятую колонну сатанинской леберосни.
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