Инсайдер: Nintendo Switch 2 будет крупнее Switch OLED, но не сильно Источник отметил, что п...

Инсайдер: Nintendo Switch 2 будет крупнее Switch OLED, но не сильноИсточник отметил, что производство аксессуаров для преемницы Switch уже идет, причем создателям пока неизвестно, каким будет ее финальное название, поскольку Nintendo держит его в секрете.
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