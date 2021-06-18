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Украина на пороге неофеодальных войн

Украина на пороге неофеодальных войн

В последнее время мне довелось прочесть несколько статей и просмотреть пару видеороликов относительно внесенного великим и могучим Зе проекта Закона Украины «Об основах национального сопротивления» под номером 5557 Авторы и комментаторы дают разную оценку, но почему-то обходят должным вниманием статью 23 данного законопроекта, которая разрешает финансирование наци-сопротивления за счет не только государственного бюджета Украины, но также и за счет местных бюджетов, и из других не запрещенных законом источников.

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