«Исчерпали кредит доверия»: директор ЗАЭС предупредил о провокациях Киева

Директор ЗАЭС: можно ожидать новых провокаций от Киева Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук (справа) Кредит доверия властям Киева давно исчерпан, заявил ТАСС директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
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