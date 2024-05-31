YULA выступит в баре “Свои” 🗓 1 июня, 22:00 📍 Волоколамская, 108/2 📞 8(938)445-12-40 📍 Вход свободный Юла - эта девушка настоящий ловкач, управляющий ритмами, словно жонглёр одновременно дюжиной колец.
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YULA выступит в баре “Свои” 🗓 1 июня, 22:00 📍 Волоколамская, 108/2 📞 8(938)445-12-40 📍 Вход свободный Юла - эта девушка настоящий ловкач, управляющий ритмами, словно жонглёр одновременно дюжиной колец.