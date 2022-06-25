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Аналог спутника Starlink от Роскосмоса впервые будет запущен в 2028 году. На базе космических аппаратов «Гонец-М1» развернут систему спутниковой связи

Аналог спутника Starlink от Роскосмоса впервые будет запущен в 2028 году. На базе космических аппаратов «Гонец-М1» развернут систему спутниковой связи

Летные испытания новой российской системы персональной спутниковой связи и передачи данных «Гонец-М1» начнутся в 2028 году, они будут созданы полностью на российской элементной базе.

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