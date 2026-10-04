Mariska Hargitay Played A Villain In Robert Urich's Forgotten '90s Western Series

A few years before she debuted as Olivia Benson on "Law & Order: Special Victims Unit," Mariska Hargitay played a serial husband killer in a TNT Western series.
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