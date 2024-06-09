Видео бомбежек Нусейрата в Газе, где Израиль провел операцию по освобождению четырех заложников. Судя по всему, операция сопровождалась массированными воздушными ударами по городу.
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Видео бомбежек Нусейрата в Газе, где Израиль провел операцию по освобождению четырех заложников. Судя по всему, операция сопровождалась массированными воздушными ударами по городу.
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