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    Дебилы, а зачем тогда?!Жену петербургско...
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    Сразу видна правовая безграмотность!))Петербурженка пол...

Акционист из Петербурга получил пять лет колонии за «перфоманс» на Красной площади

Его уже судили за ту же акцию, но тогда дело вернули на доследование. Тверской районный суд города Москвы огласил приговор петербургскому акционисту Павлу Крисевичу, устроившему «перфоманс» на Красной площади.

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