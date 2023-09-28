Акционист из Петербурга получил пять лет колонии за «перфоманс» на Красной площади

Его уже судили за ту же акцию, но тогда дело вернули на доследование. Тверской районный суд города Москвы огласил приговор петербургскому акционисту Павлу Крисевичу, устроившему «перфоманс» на Красной площади.
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