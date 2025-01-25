Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Илон Маск выступил онлайн на съезде ультраправой немецкой партии и сказал, что «немцы должны перестать ощущать вину из-за своего прошлого».
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Илон Маск выступил онлайн на съезде ультраправой немецкой партии и сказал, что «немцы должны перестать ощущать вину из-за своего прошлого».
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