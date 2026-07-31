Ракетный инцидент в Польше. Кому какие последствия нужны

Инцидент с ракетой, которая упала на территории Польши обрастает новыми акцентами. Так 30 июля премьер РП Дональд Туск заявил на брифинге, что ракета похожа на российскую, однако уверенности у властей в этом нет.
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