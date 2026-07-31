НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

88 подписчиков

Ракетный инцидент в Польше. Кому какие последствия нужны

Ракетный инцидент в Польше. Кому какие последствия нужны

Инцидент с ракетой, которая упала на территории Польши обрастает новыми акцентами. Так 30 июля премьер РП Дональд Туск заявил на брифинге, что ракета похожа на российскую, однако уверенности у властей в этом нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии