Мексика: По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен в результате предполагаемой целенаправленной стрельбы возле отделения полиции штата в районе Атенсго муниципалитета Читла, штат Пуэбла, ранним утром по местному времени.
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