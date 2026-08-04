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Контрафронт

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Мексика: По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен в результате предполагаемой...

Мексика: По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен в результате предполагаемой целенаправленной стрельбы возле отделения полиции штата в районе Атенсго муниципалитета Читла, штат Пуэбла, ранним утром по местному времени.

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