ГИБДД: В ДТП в Пензенском районе столкнулись три автомобиля, два человека погибли

2 января на 437-м километре автомобильной дороги Нижний Новгород - Саратов произошло ДТП. В результате столкновения трех легковых автомобилей погибли два человека, еще пятеро, включая троих детей, пострадали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии