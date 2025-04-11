Российский полковник раскритиковал попытку Сырского приписать ВСУ разбившийся Ту-22М3

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок раскритиковал главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского за попытку приписать ВСУ уничтожение стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который разбился 2 апреля в Иркутской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии