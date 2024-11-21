Жители Бабушкинского могут освоить навыки волонтерства на городских курсах

Ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил для москвичей шесть новых бесплатных онлайн-курсов. Это обучающие программы для организаторов волонтерской деятельности и начинающих работать в этой сфере, а также вебинары, посвященные разным направлениям: волонтерству в области общественной безопасности и охраны здоровья, а также спортивному и патриотическому.