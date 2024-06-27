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"Война - это не игра в месть": Выбросить белый флаг. "Слёзы крымчан". Уничтожение нашего флота и ответ за Севастополь – полковник

"Война - это не игра в месть": Выбросить белый флаг. "Слёзы крымчан". Уничтожение нашего флота и ответ за Севастополь – полковник

Время идёт, но Севастополь не перестаёт быть центральной темой обсуждения, не только в СМИ и медиа, но среди общественности – теракт ВСУ, унёсший жизни 5 человек и сломавший в десятки раз больше невозможно ни забыть, ни простить.

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