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Больница в Челябинской области осталась без расходных материалов

Больница в Челябинской области осталась без расходных материалов

Пациентов клиники в Еманжелинском районе заставляют покупать расходники за свои деньги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с отсутствием расходных материалов для диагностики и лечебных процедур столкнулись жители Еманжелинского района.

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