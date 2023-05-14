Больница в Челябинской области осталась без расходных материалов

Пациентов клиники в Еманжелинском районе заставляют покупать расходники за свои деньги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с отсутствием расходных материалов для диагностики и лечебных процедур столкнулись жители Еманжелинского района.
Пациентов клиники в Еманжелинском районе заставляют покупать расходники за свои деньги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с отсутствием расходных материалов для диагностики и лечебных процедур столкнулись жители Еманжелинского района.
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