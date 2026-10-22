Запад не отказался от идеи дестабилизации ситуации в России изнутри, но пока пересматривает тактику, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 10 октября в передаче «Право знать» на телеканале ТВЦ.
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