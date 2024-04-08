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Игорь Борисов выступил на международной научно-экспертной площадке по вопросам обеспечения электорального суверенитета в условиях гибридных угроз и войн

6 апреля 2024 года член ЦИК России Игорь Борисов в рамках XI Московского международного юридического форума «Формирование многополярного мира: вызовы и перспективы» выступил по тематике «Национальный суверенитет и безопасность в условиях гибридных угроз и войн» на дискуссионном клубе «Россия-Евразия: ценностные константы российской цивилизации», организованном кафедрой государства и права Московского государственного юридического университета имени О.

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