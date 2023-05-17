«Опасный политический спектакль»: в Китае отреагировали на визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань

Власти Тайваня покупают иностранных политиков в отставке, чтобы те продвигали тему независимости острова, но это не изменит факта, что Тайвань — часть Китая, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.