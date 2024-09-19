Профессор Сорокина сочла невозможной раздачу денег в РФ из-за роста экономики

Власти России не могут раздавать деньги гражданам по примеру Таиланда, поскольку никакого экономического спада в стране нет, считает директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
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