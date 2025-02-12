Командир «Ахмата» заявил о месяц удерживавших оборону в окружении бойцах подразделения

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Бойцы «Ахмата» месяц удерживали оборону в окружении украинских подразделений в Курской области. Об этом сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир подразделения и замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, его слова приводит ТАСС.