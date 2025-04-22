Генерал Попов просит суд вынести справедливое решение

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обратился к Тамбовскому гарнизонному военному суду с просьбой вынести справедливое решение по итогам рассмотрения его уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге.
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