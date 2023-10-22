Волейболисты «Факела» одержали победу над командой из Сургута в матче Суперлиги

Волейбольный клуб «Факел» одержал победу во втором матче PARI Суперлиги. Встреча с командой «Газпром-Югра» (Сургут), прошедшая 21 октября, завершилась со счетом 3:2 в пользу новоуренгойцев, сообщил сайт ВК «Факел».
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