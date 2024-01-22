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Китай

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Си Цзиньпин призвал к осуществлению высокоуровневой научно-технической самостоятельности на благо высококачественного развития

Пекин, 19 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в своих важных указаниях, прозвучавших на церемонии вручения Национальной инженерной премии, призвал ускорить осуществление высокоуровневой научно-технической самостоятельности и самосовершенствования для того, чтобы служить высококачественному развитию.

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