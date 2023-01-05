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Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке

Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов 4 января опубликовал в своем Telegram-канале записи переговоров польских наемников, которых, по его словам, незадолго до новогодних праздников перебросили в Марьинку.

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