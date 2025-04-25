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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🧹В рамках санитарной пятницы работники городской администрации вышли на уборку

🧹В рамках санитарной пятницы работники городской администрации вышли на уборку берега реки Бузулук и показали личным примером, что забота о чистоте окружающей среды — это ответственность каждого из нас.

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