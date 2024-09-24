Росконгресс: глобальный рынок подкожных чипов к 2030 году превысит $2,5 млрд

Глобальный рынок подкожных чипов для людей к 2030 году превысит 2,5 миллиарда долларов. Такие данные представлены в исследовании Росконгресса "Слияние человека и машины: обзор рынка имплантируемых устройств", пишет РИА Новости.
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