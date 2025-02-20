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Царьград

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Пенсия за выслугу лет в 2025 году: кто имеет право и как оформить

Пенсия за выслугу лет в 2025 году: кто имеет право и как оформить

Как получить пенсию за выслугу лет: условия, размер, особенности.Пенсия за выслугу лет — это денежные выплаты, которые назначаются отдельным категориям работников, имеющим необходимый стаж в определённой должности или организации.

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