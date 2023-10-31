Кто и как занимается решением приднестровского конфликта

Решением приднестровского конфликта занимается в первую очередь вице-премьер по реинтеграции и само Бюро по реинтеграции, перед которым стоит задача заниматься ежедневно этим вопросом и приближать нашу страну к разрешению этой проблемы.
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