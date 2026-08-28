Православные отмечают Успение Богородицы. Приметы и традиции

Православные христиане сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы, он входит в число двунадесятых, то есть 12 самых важных дат после Пасхи, посвященные земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.
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