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РИА Новый день

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Православные отмечают Успение Богородицы. Приметы и традиции

Православные отмечают Успение Богородицы. Приметы и традиции

Православные христиане сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы, он входит в число двунадесятых, то есть 12 самых важных дат после Пасхи, посвященные земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

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