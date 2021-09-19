В Британии депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к национальной безопасности

Британские парламентарии заявили, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон допустил небрежное отношение к вопросам национальной безопасности, , что нынешнее правительство не в силах справляться более чем с одним кризисом за раз.
Британские парламентарии заявили, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон допустил небрежное отношение к вопросам национальной безопасности, , что нынешнее правительство не в силах справляться более чем с одним кризисом за раз.
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