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В Британии депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к национальной безопасности

Британские парламентарии заявили, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон допустил небрежное отношение к вопросам национальной безопасности, , что нынешнее правительство не в силах справляться более чем с одним кризисом за раз.

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