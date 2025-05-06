Трамп заявил о своей возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны имена причастных к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а потому Вашингтону необязательно проводить собственное расследование по поводу случившего.
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