Трамвайную линию отложили на будущее. Происходящее с трамвайной линией в Восточно-Кругликовский район - проявление отсутствия политической воли у администрации города и края.
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Трамвайную линию отложили на будущее. Происходящее с трамвайной линией в Восточно-Кругликовский район - проявление отсутствия политической воли у администрации города и края.