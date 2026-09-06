❕Школьников Крыма освободили от строгих требований к форме — при этом деловой стиль остаётся обязательным Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик подчеркнула, что большинство учебных заведений уже сформировали требования к внешнему виду учащихся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым