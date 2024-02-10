Генконсул в Стамбуле заявил, что Запад мешает Украине идти к диалогу с Россией

Позиция западных государств не позволяет украинским властям начать диалог с Россией. При этом Москва всегда была настроена на переговоры, заявил в беседе с РИА «Новости» генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.
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