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За сутки в Челябинской области 102 человека заболели и пять умерло от ковида

За сутки в Челябинской области 102 человека заболели и пять умерло от ковида

Статистика держится на одном уровне, но цифры не маленькие. Хотя больших скачков в ежедневных отчетах минздрава Челябинской области не наблюдается, цифры все равно не маленькие.

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