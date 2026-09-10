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Тульские новости

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В Тульской области оборот розничной торговли в 2025 году составил 527 млрд

В Тульской области оборот розничной торговли в 2025 году составил 527 млрд

Тула оказалась одним из регионов, где маркетплейсы существенно меняют повседневную жизнь жителей. Отметим, что за 2024-2025 год статистика показала положительную динамику на 31%.

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