Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Срочная помощь нашим бойцам, воюющим у Клещеевки и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь нашим бойцам, воюющим у Клещеевки и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Разведчики и артиллеристы благодарят наших читателей за ночники, рации, масксети, плащ-палатки, газовую горелку, отдельно за рации Lira — Владислава из Иваново, за пауэрбанки, домкрат, ремонтный инструмент фонд «Русская тройка», за коллиматор Алексея и его команду, за тактическую медицину и письма суворовцев из Санкт-Петербурга, за медицину Лонга и друзей из Китая.

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